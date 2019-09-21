بفستان ساحر..غادة عادل تخطف الأنظار ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة غادة عادل بإطلالة ساحرة ثاني يوم من مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستان كب باللون الروز مكشوف من منطقة البطن، وهو ما ابرز من انوثتها، واناقتها.



وقامت غادة عادل بترك شعرها مندسل على الأكتاف ، مع اختيار مكياجا ناعما للغاية، قامت بإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



فيما اختارت غادة عادل ارتداء سلسلة ناعمة لإبراز إطلالتها، مع حقيبة باللون الذهبي الناعم، وأندلعت حزاء مكشوف باللون الذهبي ،وهو ما اضاف لمسة بسيطة على إطلالتها.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري