منال سلامة تنشر صورة لعائلتها وتعلق: أهم من في حياتي

شاركت الفنانة منال سلامة، صورة لها مع عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهرت فيها مع زوجها وأبنائها.

وعلقت منال سلامة على الصورة قائلة: “أهم من في حياتي، زوجي وأولادي الغاليين، ربنا يحفظكم ويحميكم دايمًا”.

والجدير بالذكر فيلم جنازة في جوازة من إخراج أميرة أديب، والذي سيطرح يوم 10 سبتمبر بدور العرض لمصرية و25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات.

كما أنه يُعد التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة أديب، تأليف أميرة أديب ودينا ماهر، والذي تم إنجازه بعد سلسلة طويلة من التّعديلات على السّيناريو وصلت إلى ستّ عشرة نسخة منذ انطلاق الفكرة مطلع عام ٢٠٢٣.

ويضمّ كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم نيللي كريم وشريف سلامة في ثالث أعمالهم الفنية معا، وتأكيد حضورهما القوي كثنائي فني مميز، وذلك بعد مشاركتهم في فيلم "هابي بيرث داي" ومسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركهما البطولة في الفيلم كل من النجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، الفيلم انتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الكوميديا والدراما والرومانسية الاجتماعية، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.