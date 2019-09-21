بكلمات مؤثرة هانى حتحوت ينعى مشجع الزمالك الطفل أدهم مسعد ويكشف تفاصيل حادث وفاته.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجماهير صدمت بخبر وفاة الطفل المشجع الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي إثر حادث أليم خلال سفره مع والده إلى الإسكندرية لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أدهم كان بصحبة والده واخته حبيبه وخلال طريقهم من دمياط متجهين إلى الإسكندرية وبالتحديد عند مدينة جمصة تعرضت السيارة للانقلاب بسبب مطب هوائي وتوفي الطفل أدهم مسعد الكيكي صاحب التسع سنوات في الحال.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن والده ومن كان معه في السيارة ابنته واثنين من أصدقائه وتعرضوا لكدمات أما حبيبة اخت الطفل أدهم تعرضت لكسر في قدميها كاشفا أنه تم دفن أدهم في دمياط.



https://www.youtube.com/watch?v=TIL3IjdaPBo