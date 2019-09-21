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رياضة

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد ، لحظه قيام مرتضي منصور ئيس نادي الزمالك بالتوجه للمقصورة الرئيسية بملعب برج العرب وإنفعال علي أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي بعد انتهاء المباراة.

وظهر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي منفعلا علي ما دار من مرتضي منصور تجاه مجلس إدارة القلعه الحمراء.

وكادت أن توصل بالايدي لولا تدخل أعضاء مجلس الادارة لتهدئه محمد مرجان، وتدخل محمد فضل لتهدئه مرتضي منصور وخرج به من ملعب برج العرب لإنهاء الأزمة.

وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

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