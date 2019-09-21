من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

شهد ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، باقة متنوعة ومتعددة من إطلالات الكابلز زوجات الفنانين والتى سيطر على أغلبها أتباع أحدث صيحات الموضة والبساطة وعدم المبالغة.



تنوعت الإطلالات بين الألوان و التصميمات المختلفة، فظهرت علا رشدى زوجات الفنان أحمد داود بفستان ميتالك قصير وتميز بصيحة الأوف شولدر.



فيما ارتدت الفنانة إيمى سمير غانم زوجة حسن الرداد فستان أسود بسيط وذا أكمام مكشوفة، واختارت زوجة الفنان خالد الصاوى فستان موف لا يحمل أى نقوشات.



ظهرت ريهام ايمن بفستان باللون الفوشيا واتسم بأكمامه الغريبة وغير التقليدية، تألقت زوجة تامر هجرس بفستان كحلى مزين ببعض الخطوط ذات اللون الذهبى وأطلت زوجة الفنان أكرم حسنى بفستان أبيض راقى.