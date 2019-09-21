جونسون يلتقي مع زعماء أوروبيين في نيويورك في حملة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي

يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع زعماء أوروبيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في إطار حملته لضمان التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر.



وقال مسؤول بريطاني كبير إن من المقرر أن يلتقي جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يومي الاثنين والثلاثاء.



ووعد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو دون اتفاق ويسعي إلى إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مع بروكسل.



وتبادلت بريطانيا في الأسبوع الماضي وثائق فنية مع بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة بمعالجة القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا. ولكن لم تكن تلك المقترحات الخطية الرسمية التي طلبتها بروكسل.



وقال المسؤول البريطاني إن محادثات نيويورك ستكون فرصة لبحث الأفكار التي وردت في تلك الوثائق والتي غطت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة.



ومن المقرر أيضا أن يجري جونسون محادثات ثنائية مع زعماء من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.