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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة تعمل فى مجال الصوب الزراعية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى وفي حضور العالم المصري الدكتور هاني الكاتب أستاذ إحصاء الغابات بجامعة ميونيخ التقنية الألمانية وعضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، مراســـم توقيع عقــد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة "حلوان للآلات والمعدات" التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة "فورسيت للتنمية والابتكار"، بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة فى إنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضي وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة تستغل المواد الخام المنتجة في التصنيع الزراعي وتطوير منتجاته وتسويقها داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة، من خلال استخدام أفضل السبل التي تؤدي إلى توفير المياه وتقليل استهلاك السماد والمبيدات الحشرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة للبلاد في مجال الصوب الزراعية بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.

وتقوم الشركة المزمع تأسيسها بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال ثلاث مراحل (المرحلة الأولى تتمثل فى إنشاء نموذج مزارع مستدامة فى الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان – المرحلة الثانية تتمثل فى تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من تصنيع أول صوبة محليًا بالمواصفات الأوربية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها – فيما تتمثل المرحلة الثالثة فى تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها).

من جانبه أشار العالم المصري الدكتور هانى الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة "فورسيت للتنمية والابتكار" إلى أهداف الشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتى تتمثل فى (إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة – تصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة – إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية فى المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض – توطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلى والتصدير)، كما ثمّن "الكاتب" على دور وزارة الإنتاج الحربى فى السعى الحثيث للتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.

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