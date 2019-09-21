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رياضة

محمود وحيد: الحمد لله على نعمة ارتداء قميص الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:26 م
محمود وحيد
محمود وحيد
عبدالحكيم ابو علم
أكد محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق استحق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تخطي العديد من العقبات خاصة بعد تعرض محمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة خلال المباراة.

وأكد محمود وحيد، في تصريح له اليوم، أن وجود جماهير الأهلي في مدرجات استاد برج العرب كان له مفعول السحر على اللاعبين ، ولعبت الجماهير دورا مهما في تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وأشار وحيد إلى أنه يحمد الله على نعمة ارتداء قميص الأهلي لأن اللعب للقلعة الحمراء نعمة وقيمة كبيرة، موضحا أنه في غضون شهور قليلة حصل معه على بطولتين، متمنيا استمرار الانتصارات وتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

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