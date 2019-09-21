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منوعات

الإبداع القاتل.. طلبها للزواج تحت الماء فغرق فرحا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
مريم صليب
يسعى الشباب في هذه الأيام الخروج عن المألوف والاتجاه إلى طرق غير تقليدية في الاحتفال، فقد أصبحت طلب الزواج في البيت أمام الأسرة صيحة قديمة، يسعى الشباب للابتكار والبعد عن المعتاد، إلا أن الإبداع قد يفتك بحياة البعض بطريقة غريبة .

حسب ما ورد في صحيفة ميرور " البريطانية أن أحد الشباب قرر مفاجأة صديقته في بريطانيا أثناء قضاء عطلتهم الصيفية و أن يعترف لها بحبه تحت الماء كطريقة جديدة للإعلان الحب .

فوجئ أصدقاء ذلك الرجل أن حبيبته كتبت عبر حسابها على فيس بوك أنه مات عندما فقد قدرته على التنفس تحت الماء أثناء طلبه الزواج منها .

كتبت صديقته لم أتمكن من إعلان موافقتي على طلبه ، لم تسمح لي الفرصة أن أسعده بإجابتي أنني أوافق على الحياة بقربه ، لقد انتابتني حالة غير مفهومة فأنا سعيدة للغاية لأنه أعلن عن حبه لي ، و في نفس الوقت قلبي إنفطر بسبب موته.

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