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مرأة

نفرتيتي.. أروى جودة بإطلالة مختلفة وجذابة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:45 م
اروة جودة
اروة جودة
آية التيجي
ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة جذابة ومميزة للغاية، وقد تشابهت بشكل كبير لنفرتيتي في إطلالتها، وذلك في ثاني يوم لمهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت اروى جودة فستانا باللون الأسود مع اللون البني، ومكشوف من منطقة البطن.

وقامت أروى جودة برفع شعرها الى الاعلى، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت أروى جودة إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث انها قامت باختيار قرطين ناعمين باللون النحاسي، مع ارتداء حقيبة يد شامواه باللون الأسود.

وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.


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