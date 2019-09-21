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أصل الحكاية

الكاتب البحريني محمد البشري: فضيحة جديدة لـ الجزيرة وعار يلطخ جبين حكام قطر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:55 م
الكاتب البحريني
الكاتب البحريني محمد البشري
على صالح
نشر الكاتب البحريني محمد البشري، تغريدة جديدة يفضح بها قناة تنظيم الحمدين «الجزيرة» وفبركتها للفيديوهات المحرضة ضد الدولة المصرية وكشف تلفيقها دعاوى بخروج متظاهرين ضد النظام في ميدان التحرير والمحافظات المصرية

واقتبس محمد البشري مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب من برنامجه «الحكاية» المعروض على قناة "ام بي سي مصر" في حلقة ليلة أمس، الجمعة، والتي كشف فيها فضيحة قناة الجزيرة ومحاولة تضليل الشارع المصري والعربي، بعرض نفس المشاهد من ميدان التحرير على أنها في المنصورة ومرة أخرى يصفونها بأنها في الإسكندرية والسويس.

وقال الكاتب البحريني معلقا على محاولة الإعلام القطري تضليل العرب باختلاق أكاذيب، إن نفس المشاهد تعرضها قناة تنظيم الحمدين، مرة تعنونها بميدان التحرير ومرة بالمنصورة، ومشاهد أخرى مكررة أيضا مرة تعنونها بالإسكندرية ومرة بالسويس.

وتساءل محمد البشري: "هل حكام الدوحة ومرتزقتهم أغبياء أم يظنون أنهم يستغبون الشارع العربي؟".

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