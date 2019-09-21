منة فضالى تدعم الرئيس السيسي: كلنا معاك

أعلنت الفنانة منة فضالي، دعمها الكامل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.



ونشرت منة فضالي صورة للرئيس السيسى عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقة: "كلنا معاك".



يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها في مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

