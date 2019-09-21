جيرالدو: سعيد بلقبي الثاني .. وأشكر جمهور الأهلي

أبدي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج باللقب الثاني مع الأهلي وهو السوبر المصري الذي جاء بعد الفوز على المنافس التقليدي الزمالك وهو ما منح البطولة طعما خاصا وجعل فرحتها مضاعفة في قلوب الجماهير التي زحفت إلى استاد الجيش في برج العرب من أجل مؤازرة الفريق.



وقال جيرالدو انه كان حريصا على تهنئة “اجاي” بالهدفين اللذين أحرزهما في مباراة السوبر، و بالأداء الرائع الذي قدمه قبل ان يتم استبداله في الشوط الثاني، مشيرا إلى ان كل لاعبي الأهلي كانوا نجوما واسعدوا جماهير الأهلي الوفية.



واختتم جيرالودو تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير على دعمها المستمر للفريق واللاعبين مؤكدا ان بطولة السوبر مجرد بداية، لموسم قوي للأهلي الذي يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي وإحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا.



