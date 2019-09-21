شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والمقاولون في افتتاح الدوري المصري

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش ومنافسه المقاولون العرب فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الجهاز الرياضي العسكري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز .



وشهدت أحداث الشوط الأول انحسار اللعب في منتصف الملعب نتيجة لخوف الفريقين اهتزاز الشباك مبكرا وبالتالي خرج النصف الأول بالتعادل السلبي .



وسجل أحمد كابوريا لاعب فريق طلائع الجيش هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .



جدير بالذكر أن الاتحاد المصري أعلن تعيين الحكم محمد يوسف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، فيما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، كما تم إلغاء تواجد الحكم الخامس بالدوري الجديد.