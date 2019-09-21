خلال 10 أيام.. الأعلى للإعلام يرصد 630 خبرا كاذبا على منصات الإخوان الإرهابية

قال الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن لجان الرصد تتولى كشف الشائعات التي تخرج من الجزيرة وقنوات الاخوان بشكل دوري، فيما يشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي ، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية .



وأضاف شوقي فى تصريحات ل "صدى البلد" نثق فى وعى الشعب المصري فى عزوفه ومقاطعته للأكاذيب .



وأكد شوقي انه تم رصد أكثر من 630 خبرا كاذبا خلال العشرة أيام الماضية ،صادر عن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان والجزيرة فهي كتلة واحدة .



وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات ،مشيرا الى أن هناك خلطا كبيرا بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب ، مشيرا إلى انه لا توجد فى العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى ، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي عشرة أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة التي يتم صياغتها ببراعة شديدة .



وتابع : الدولة المصرية تواجه حربا حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام إبطالها الإخوان ،والشركات الأمريكية العملاقة التى تسمح لهم باهانة الشعب المصري وخداعه .