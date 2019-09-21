موازنة المواطن.. من حقك تعرف دعم التموين والمعاشات.. صور

أصدرت وزارة المالية اليوم السبت، موازنة المواطن للعام 2019/2020 الجاري، للسنة السادسة علي التوالي تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك"، باعتبارها أحد الوثائق المعبرة عن شفافية الإجراءات الحكومية و افصاح الحكومة عن موازناتها.

وزارة المالية نجحت مع العام المالي 2013/2014 في إعادة إصدار موازنة المواطن بهدف زيادة وعي غير المختصين من المواطنين بالموازنة العامة وأبرز بنودها من حيث الإيرادات و المصروفات و أوجه إنفاقها، غير أنها في اصدارها الجديد خرجت من إطار الوعي المجتمعي إلي مفهوم إشراك المواطن في طبيعة المشروعات المنفذة داخل مناطق اقامته ومتابعتها .

وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة وتترأسها سارة عيد، عكفت علي الالتزام بالمواعيد القانونية لإصدار موازنة المواطن ضمن استحقاقات الشفافية التي تعكف عليها وزارة المالية لمخاطبة المؤسسات الدولية و التنموية للحفاظ علي ترتيب مصر في معايير الافصاح عن بياناتها ومؤشراتها الموازنية والاقتصادية

أدرجت وزارة المالية في اصدارها الحديث من موازنة المواطن لهذا العام عرضا تفصيلا بشان برامج الدعم بمصروفات الباب الرابع ، من بينها الدعم السلعي بقيمة 149 مليار جنيه منها دعم السلع التموينية بـ89 مليار جنيه، و المحروقات بـ53 مليار جنيه و 4 مليارات للكهرباء و 1.5 مليار جنيه للأدوية و ألبان الأطفال و مليار جنيه واحد لشركات المياه.

وخصصت الموازنة 160.5 مليار جنيه للمعاشات بزياجة بلغت 231% بموازنة العام السابق

وذكر اصدار موازنة المواطن، أن معدل نمو الدعم السلعي بلغت 2.3% و دعم صناديق المعاشات ارتفاع بمعدل 231% و دعم الصادرات تجاوز نموه نسبة 64.1% و تكافل وكرامة بـ6% و برامج الاسكان الاجتماعي اقتربت من 4 مليارات جنيه و دعم توصيل الغاز للمنازل ارتفع بمعدل 43.5%

