في عيد ميلادها.. تعرف على علاقات كارينا كابور العاطفية

تحتفل اليوم النجمة الهندية كارينا كابور بعيد ميلادها والتى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال والتى تظل عالقة فى اذهان المشاهد الهندى والعربى.



نرصد مشوار النجمة الهندية واهم تفاصيل حياتها الشخصية.



الاسم والميلاد

ولدت كارينا كابور خان في 21 سبتمبر عام 1980 في مدينة "بومباي" بالهند وتنتمي لعائلة "كابور" التي تعتبر من كبار العائلات في الهند وهي حفيدة صانع الافلام "راج كابور" وجدها شامي كابور من اعرق الفنانين في الهند في فترة الخمسينيات و الستينيات.



الحياة الشخصية

كانت كارينا كابور لهاعدد من العلاقات العاطفية ابرزها مع الفنان شاهد كابور الذي بدأت في عام 2004 وانتهت في 2008 و اشتركوا سويا في اكثر من عمل فني منها فيلم "فيدا" و فيلم "36 شارع الصين".



وفي عام 2008 بدأت علاقة جديدة مع الفنان سيف علي خان الذي يعتبر من اكبر منتجي الافلام السينمائية في الهند وتزوجا في عام 2012 وأنجبا ابنهما الوحيد تيمور في عام 2016.



البداية الفنية

بدأت كارينا كابور مشوارها الفني في عام 2000 عندما شاركت في فيلم بعنوان "الاجئين" مع ابهيشيك اميتاب نجل الاسطورة الهندية امتياب باتشان واستطاعت من خلال هذا الفيلم كسب شهرة ضخمة بسبب براعتها في لعب الدور امام الكاميرا و حصدت جائزه "افضل ممثله صاعدة" بعد عرض الفيلم و في عام 2003 بدأ اسم كارينا كابور يأخذ مكانه وسط سماء نجمات الهند و يعتبر هذا العام نقطة تحول في حياتها بعد مشاركتها في فيلم "تشاميلي"



أبرز الاعمال

شارك كارينا كابور في الكثير من الافلام الهندية حتي اصبحت مسيرتها الفنية 64 فيلم من ابرزهم فيلم بعنوان "ارفع صوتك" تم عرضه في عام 2008 من اخراج "هيرسلف" و فيلم "عندما التقينا" تم عرضة في عام 2006 وبعد عرضه حصلت علي جائزة "فير فيلم" افضل ممثلة



الجوائز

حصدت كارينا كابور الكثير من الجوائز ابرزهم جائزه فير لافضل ممثلة عام 2008 عن عمل "جاب ووميت" وتواصل كارينا كابور الان العمل علي فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "نينا" من المقرر عرضة في عام 2020.