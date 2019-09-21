أرقام قياسية بالجملة في اكتساح مانشستر سيتي لـ واتفورد في الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



ويعد ذلك الانتصار، من أكبر النتائج التي حققت في الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه، ويعرض لكم "صدى البلد" في هذا التقرير الأرقام القياسية، التي حطمها مانشستر سيتي ولاعبوه في هذه المباراة.



- أصبح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أول لاعب في تاريخ البريميرليج، إحرازًا لهدف على الأقل في أول 6 جولات في الدوري الإنجليزي.



- سجل البرتغالي برناندو سيلفا أول هاتريك له في مسيرته



- صنع كيفن دي بروين 7 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن ، وهو أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى.



- وصل سيرجيو أجويرو للهدف رقم 100 على ملعب واحد ، وهو ملعب الإتحاد ، ليصبح ثالث لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف على ملعب واحد ، بعد الإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق ، والفرنسي تيري هنري لاعب ارسنال السابق.



- صنع كيفن دي بروين 53 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي طوال مشاركاته ، متخطيًا الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي ارسنال والذي صنع 52 هدفا.



- تعد تلك المرة هي الثانية التي يسجل فيها مانشستر سيتي 6 أهداف أو أكثر في شباك نادي واتفورد



- أصبح ذلك الانتصار هو ثالث أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي ، حيث حقق مانشستر يونايتد الفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 9-0 في عام 1995 ، وفريق توتنهام هوتسبير على ويجان بنتيجة 9-1 في عام 2009.



- أصبح مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل 8 أهداف في مباراة ، ويستقبل مثلها في مباراة طيلة تاريخ البريميرليج ، حيث سبق له الخسارة أمام مدلزبرة 8-1 في عام 2008



- بهدف نيوكالاس أوتاميندي في الدقيقة 18، أصبح مانشستر سيتي أسرع فريق يتقدم بنتيجة 5 أهداف نظيفة في تاريخ الدوري الإنجليزي.