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الغباري يشرح مفهوم حروب الجيل الرابع والحرب بالوكالة .. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:42 م
صورة تعبيرية عن حروب
صورة تعبيرية عن حروب الجيل الرابع
عمرو ممدوح
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصطلح حروب الجيل الرابع يتم استخدامه حديثا للتعبير عن أساليب الحروب الحديثة، مشيرا إلى أن الجيل الأول من الحروب كان بالرماح والسيوف، والجيل الثاني البارود والمدفعية.

وأضاف الغباري، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن حروب الجيل الثالث، هي عزل القوى المستهدفة للقتال، أما حروب الجيل الرابع هي الحرب بالوكالة.

وأوضح أن هناك عناصر أساسية لحروب الجيل الرابع، أولها انقسام الجيوش قبليا أو عرقيا، وإدخال الارهاب بينهما، إلى جانب الحرب الاقتصادية، والعامل النفسي من خلال نشر الشائعات.

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