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إرهابي يحث الإخوان على الانتشار في أماكن متفرقة لهدف خبيث.. تسجيل صوتي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:08 م
إرهابي يحث الإخوان
إرهابي يحث الإخوان على الانتشار في أماكن متفرقة لهدف خبيث
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا للإرهابي أحمد مصطفى المتواجد خارج مصر، يعطي تكليفات لعناصر الجماعة الارهابية بالتحرك في أماكن متفرقة وعدم التجمع في مكان واحد من أجل التقاط فيديوهات وتصوير التجمعات لنشرها على السوشيال ميديا.

وأكد الإرهابي في التسجيل الصوتي أنهم يملكون فيديوهات ويتم نشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهدف من الانتشار في أماكن متفرقة تصوير التجمعات من أجل نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا وبث اللقطة فقط".

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