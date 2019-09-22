محمد مخاطبا وزارة التنمية المحلية: كشك ينقذ حياة أسرتي من التسول

ويضيف قائلا: أعانى تشوها شديدا واعوجاجا بالعمود الفقري، وضعفا بالذراعين والساقين بسبب الشد في الحبل الشوكي، وهم يعرفون مرضى وحالتى بتقديم أوراقى أكثر من مرة، إلا أنهم قاموا بترخيص أكشاك إلى أشخاص أخرين ورفضهم ترخيصى ولا أعرف السبب.



وأناشد وزارة التنمية المحلية والسيد محافظ القاهرة والجهات المختصة بهذا الأمر الاستجابة لشكواي والاهتمام بها لأنفق على أسرتى ولا أضطر لمد يدى للتسول .



للتواصل مع الحالة : ٠١١١١٧٢٢٣٧٥ – ٠١٢٠٨٨٦٣٤١١



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ناشد المواطن محمد على عبدالجواد ، ٣٩ عامًا، عامل يومية، ومقيم في ٢٩٧ الحى الثالث في التجمع الخامس بالقاهرة ، وزارة التنمية المحلية في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، الموافقة على ترخيص كشك.ويقول فى رسالته: أعيش مع أطفالي في حجرة تحت بير سلم، ونعانى من صعوبات الحياة، فقدمت طلبا للحصول على ترخيص كشك، أو منفذ لبيع لحوم نظرا لعملى مسبقا كجزار، ولكن جهاز مدينة التجمع الخامس تجاهل طلبي رغم أني قدمت جميع الأوراق المطلوبة.