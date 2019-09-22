ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
كارولين عزمي
كارولين عزمي
أسماء عبد الحفيظ
نشر مصمم الأزياء أحمد عبد الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورا لأحدث جلسة تصوير للفنانة كارولين عزمي بطلة مسلسل أبو العروسة.

أطلت كارولين فى جلسة التصوير بفستان زفاف أبيض، كب وذيل طويل مطرز.

واعتمدت كارولين في إطلالتها على ارتداء قرط طويل بفصوص الأبيض، وتسريحة شعر بسيطة مع إطلالاتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت كارولين علي الظهور بمكياج هادئ يبرز ملامحها الجميلة.

واشتهرت كارولين الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها بمسلسل أبو العروسة، ومسلسل حدوتة مرة الذي تم عرضه رمضان الماضي مع الفنانة غادة عبد الرازق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بأكتاف مكشوفة.. كارولين بـ فستان فسفوري على البحر.. صور

شيك جدا.. كارولين عزمي بإطلالة جذابة وأنيقة

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

بـ قميص شفاف وشعر مبلل.. كارولين عازمى بإطلالة مثيرة

أوف شولدر وشفاف .. شاهد فستان هنا الزاهد الثانى بحفل زفافها على أحمد فهمى

بفستان أخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

ترشيحاتنا

عبادتان لتفريج الكروب وفتح أبواب الفرج .. فيديو

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

اخبار البرلمان| زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا.. واتجاه لحظر الأكياس البلاستيك

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور