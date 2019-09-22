كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

نشر مصمم الأزياء أحمد عبد الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورا لأحدث جلسة تصوير للفنانة كارولين عزمي بطلة مسلسل أبو العروسة.أطلت كارولين فى جلسة التصوير بفستان زفاف أبيض، كب وذيل طويل مطرز.واعتمدت كارولين في إطلالتها على ارتداء قرط طويل بفصوص الأبيض، وتسريحة شعر بسيطة مع إطلالاتها.أما من الناحية الجمالية اعتمدت كارولين علي الظهور بمكياج هادئ يبرز ملامحها الجميلة.واشتهرت كارولين الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها بمسلسل أبو العروسة، ومسلسل حدوتة مرة الذي تم عرضه رمضان الماضي مع الفنانة غادة عبد الرازق.