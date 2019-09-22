زهرة الثالوث يتصدر الأكثر مشاهدة

تمكن مسلسل "زهرة الثالوث "، من تصدر عدد المشاهدات أول أمس الجمعة، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل الازقة الخلفية، تلاه مسلسل فى كل مكان انت من حيث عدد مشاهدات الأعمال الدرامية .



بينما حصل مسلسل كذبتي عبد الحميد علي المركز الرابع من حيث عدد المشاهدات، بينما جاء مسلسل اليمين في المركز الخامس والأخير.