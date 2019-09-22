رمضان صبحي زملكاوي .. رد ناري وحاسم لجماهير الأهلي على مرتضى منصور .. فيديو وصور

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضب الجماهير الأهلاوية بعد تصريحاته ضد حسام عاشور كابتن الفريق ورمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء.



وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية في برنامج الزمالك اليوم ، على الجميع أن يصدقني فرمضان صبحي أصله زملكاوي.



الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا من الأهلاوية ، يتداولون فيديوهات وصور لرمضان صبحي وهو في عمر 10 سنوات ، في أحد برامج المواهب الكروية مع خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق وبحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حاليا.



وكان رمضان صبحي حينها لاعب ناشئ في صفوف فريق الأهلي تحت 12 عاما.