ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي زملكاوي .. رد ناري وحاسم لجماهير الأهلي على مرتضى منصور .. فيديو وصور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام بكير
أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضب الجماهير الأهلاوية بعد تصريحاته ضد حسام عاشور كابتن الفريق ورمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية في برنامج الزمالك اليوم ، على الجميع أن يصدقني فرمضان صبحي أصله زملكاوي.

الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا من الأهلاوية ، يتداولون فيديوهات وصور لرمضان صبحي وهو في عمر 10 سنوات ، في أحد برامج المواهب الكروية مع خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق وبحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حاليا.

وكان رمضان صبحي حينها لاعب ناشئ في صفوف فريق الأهلي تحت 12 عاما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مهاجمته لـ علي معلول.. مرتضى منصور: رفضت خطف رمضان صبحي

مرتضى منصور : رمضان صبحي زملكاوي ..فيديو

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

بعد ما نشرته حركة حماس .. عمرو أديب: مكنش العشم.. فيديو

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

سمير فرج يوضح كيف تسيطر إيران على حركة مرور النفط في المنطقة.. فيديو

وزير خارجية أوكرانيا ينفي فضيحة ترامب.. ويؤكد: لدينا أسرارنا

اتجاه في بريطانيا يطالب بـ عزل إليزابيث وإنهاء الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور