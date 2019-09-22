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رياضة

كلوب يصدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
عمرو الحلوانى
أسدل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل المثار حول ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز هذا الموسم والذى يتنافس عليه العديد من اللاعبين على رأسهم نجمنا المصرى محمد صلاح.

وأكد كلوب، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد مشيرا إلى أنه لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".

وكان هناك أزمة شهيرة حدثت خلال الموسم الماضي حول تسديد إحدى ركلات الجزاء في ليفربول بين صلاح وميلنر وتدخل كلوب ونجح فى إقناع محمد صلاح بالتخلى عن الكرة لصالح زميله ميلنر.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسى اليوم فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز والذى يسعى خلالها إلى الفوز بها من أجل السير بخطى ثابتة نحو الانفراد بصدارة المسابقة بعدما نجح فى تحقيق 5 انتصارات ممتالية فى البطلوة حتى الآن.

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