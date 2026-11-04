الخولي: تدخل الرئيس السيسي في أزمة وقف عبد المنان طمأن المصريين

قدم النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله السريع في أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ووقف العمل بالمنشور الخاص بالأراضي الواقعة في ثلاث محافظات.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع القضية باعتباره حكمًا بين السلطات، بما ساهم في إنهاء الأزمة وإعادة الطمأنينة إلى المواطنين المتأثرين بها.

حسام الخولي: تدخل الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن القرار لم تقتصر آثاره على سكان المحافظات الثلاث المعنية بالقضية، بل امتدت لتشمل الشعب المصري كله، لما حمله من رسائل طمأنة بشأن التعامل مع الملفات التي تمس مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم.

إشادة بسرعة الاستجابة وحل أزمة أراضي وقف المنان

وتابع النائب حسام الخولي أن أعضاء مجلس الشيوخ تابعوا القضية عن قرب، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس جاء سريعًا وواضحًا، وأسهم في إنهاء حالة القلق التي ارتبطت بوقف إجراءات تسجيل الأراضي.

وأكد الخولي سعادته بانتهاء الأزمة، موضحًا أن حل هذا الملف منح المواطنين شعورًا بالاطمئنان والاستقرار، معربًا عن تقديره للاستجابة الرئاسية للقضية التي أثارت اهتمام المواطنين في المحافظات الثلاث.