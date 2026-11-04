ولي العهد الأردني يبحث في إستونيا التعاون بمجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني

زار ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم /الأربعاء/، مجمع "تكنوبول" للعلوم والأعمال في العاصمة الإستونية تالين؛ لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

والتقى ولي العهد - خلال الزيارة - رئيسة الأعمال في المجمع آن ليزا إلبرشت، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات مسرّعات الأعمال وتسويق الأبحاث، وربط الشركات الناشئة في البلدين، إلى جانب التطورات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأمن السيبراني.

واطلع ولي العهد على عرض توضيحي لأنظمة دفاعية تكنولوجية متخصصة.

ويضم مجمع "تكنوبول" أكثر من 200 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني وتقنيات الدفاع والصحة الرقمية.

رافق ولي العهد - خلال الزيارة - وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، ومدير مكتبه الدكتور زيد البقاعين.