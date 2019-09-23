وقت صلاة الفجر وكيفيتها.. دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر تبدأ من الوقت المحدد لها فى التقويم، وتنتهى بطلوع الشمس؛ وهنا تكون أداءً.



وأضاف «وسام» فى إجابته عن سؤال:«ما وقت صلاة الفجر»، أن الصلاة إذا كانت بعد شروط الشمس فهى قضاء للصلاة وليس لأداءً لها فى وقتها، وتعرف هنا: بصلاة الصبح.



وتابع:" لا فرق فى النية بين أن تكون صلاةُ الفجر قبل شروق الشمس أم بعده، وإنما الفرق فقط: إن كانت الصلاة قبل الشروق فهي أداء وإن كانت بعده فهي قضاء.



جدير بالذكر أن الأداء معناه: وقوع الصلاة كلها أو بعضها قبل خروج وقتها، أما القضاء فهو: فعل الصلاة بعد خروج وقتها، وجاء فى كتب الفقه أن "العبادة البدنية التي لها وقت محدد, كالصلاة والصوم؛ إذا فات الوقت المحدد لها قبل الأداء استقرت دينا في ذمة المكلف ووجب عليه القضاء.



كيفية صلاة الصبح أو الفجر

- التطهر أو الوضوء.

- الوقوف بشكل مستقيم، وعدم التباعد بين القدمين.

- التوجه نحو القبلة، والنظر موضع السجود.

- البدء بالصلاة بتكبيرة الإحرام.

- قراءة الفاتحة جهرًا، ثم السكوت للحظة.

- قراءة سورة قصيرة كاملة، مثل الإخلاص والفلق والناس، جهرًا. التكبير والركوع بعد القراءة، ويكون الركوع بحني الجسم إلى الوسط، ووضع الكفين على الركبتين، والنظر إلى أسفل، وقراءة ذكر الركوع "سبحان ربي العظيم"، وتكراره ثلاث مرات.

- بعد الانتهاء من ذكر الركوع، التكبير والوقوف بشكل مستقيم، مع النظر إلى الأرض وعدم القراءة، ثم النزول للسجود. وتكون وضعية السجود بوضع المساجد السبعة في الجسم على الأرض، وهي الكفان، والجبهة، والأنف، والركبتان، والرأس، وإبهاما القدمين، أو جميع أصابع القدمين، ثم تلاوة ذكر السجود: "سبحان ربي الأعلى"، وتكراره ثلاث مرات.

- ثم التكبير والجلوس من السجود، مع المحافظة على النظر إلى موضع السجود. ثم السجود مرة أخرى، والتكبير بعد الرفع من السجود؛ للقيام للركعة الثانية. في الركعة الثانية، البدء بقراءة الفاتحة ثم السكوت للحظة وقراءة سورة قصيرة مع الجهر بالصوت.

- بعد الانتهاء من القراءة، النطق بالتكبير ثم الركوع، وتلاوة ذكر الركوع السابق. ثم التكبير والوقوف بشكل معتدل، والنزول للسجود. تلاوة ذكر السجود أثناء وضعيته، مع عدم تحريك أي من مواضع السجود سابقة الذكر.

- ثم التكبير والسجود للمرة الثانية.

- ثم إنهاء الصلاة بالصلاة الإبراهيمية، والتسليم على الجانبين؛ اليمين والشمال.