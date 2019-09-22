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رياضة

3 دقائق وهدف صاروخي واحتفال اليوجا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يستعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لخوض مباراة مهمة أمام تشيلسي فريقه السابق، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وعلى مدار مسيرته مع ليفربول منذ انتقاله للفريق في صيف 2017، التقى محمد صلاح بتشيلسي في 6 مواجهات، وتمكن من تسجيل هدفين.

واجه محمد صلاح تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي، بواقع 4 مباريات في البريميرليج، ومباراة في كأس الرابطة ومثلها في السوبر الأوروبي، يرصدهم "صدى البلد" في التقرير التالي:

3 دقائق وهدف صاروخي
محمد صلاح أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي "هدف صاروخي واحتفال اليوجا"

التقى الفرعون المصري بتشيلسي للمرة الأولى في الدور الأول من موسم 2017/2018 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وكان هدف الريدز من توقيعه، قبل أن يخسر أمامه في الدور الثاني من الموسم ذاته بنتيجة 1-0.

أما المواجهة الثالثة بينهما في البريميرليج، كانت الموسم الماضي ضمن الأسبوع السابع، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونجح "مو" في الفوز في المواجهة الرابعة، بالدور الثاني من الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة 34، وسجل هدفًا صاروخيًا في فوز الريدز على تشيلسي بنتيجة 2-0، واحتفل على طريقة أداء مران اليوجا ردًا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب صيامه التهديفي مع الريدز في ذلك الوقت.
3 دقائق وهدف صاروخي
3 دقائق وهدف صاروخي
محمد صلاح أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "3 دقائق"

شارك صلاح 3 دقائق فقط أمام تشيلسي في كأس الرابطة، بديلًا لزميله فابينيو عند الدقيقة 87، بالمباراة التي جمعت الفريقين في سبتمبر الموسم الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة، وانتهت بفوز البلوز 2-1.
3 دقائق وهدف صاروخي
محمد صلاح أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، عقب الفوز على البلوز بركلات الترجيح "5-4" بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.
3 دقائق وهدف صاروخي
ويأمل محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، أمام فريقه السابق، والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفًا في فوز الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نيوكاسل يونايتد الجولة الماضية.

وقاد "محمد صلاح" فريقه ليفربول، للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.
3 دقائق وهدف صاروخي

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