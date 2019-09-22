3 دقائق وهدف صاروخي واحتفال اليوجا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

يستعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لخوض مباراة مهمة أمام تشيلسي فريقه السابق، اليوم، الأحد، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وعلى مدار مسيرته مع ليفربول منذ انتقاله للفريق في صيف 2017، التقى محمد صلاح بتشيلسي في 6 مواجهات، وتمكن من تسجيل هدفين.



واجه محمد صلاح تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي، بواقع 4 مباريات في البريميرليج، ومباراة في كأس الرابطة ومثلها في السوبر الأوروبي، يرصدهم "صدى البلد" في التقرير التالي:





محمد صلاح أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي "هدف صاروخي واحتفال اليوجا"



التقى الفرعون المصري بتشيلسي للمرة الأولى في الدور الأول من موسم 2017/2018 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وكان هدف الريدز من توقيعه، قبل أن يخسر أمامه في الدور الثاني من الموسم ذاته بنتيجة 1-0.



أما المواجهة الثالثة بينهما في البريميرليج، كانت الموسم الماضي ضمن الأسبوع السابع، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



ونجح "مو" في الفوز في المواجهة الرابعة، بالدور الثاني من الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة 34، وسجل هدفًا صاروخيًا في فوز الريدز على تشيلسي بنتيجة 2-0، واحتفل على طريقة أداء مران اليوجا ردًا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب صيامه التهديفي مع الريدز في ذلك الوقت.

محمد صلاح أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "3 دقائق"



شارك صلاح 3 دقائق فقط أمام تشيلسي في كأس الرابطة، بديلًا لزميله فابينيو عند الدقيقة 87، بالمباراة التي جمعت الفريقين في سبتمبر الموسم الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة، وانتهت بفوز البلوز 2-1.



محمد صلاح أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي



قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، عقب الفوز على البلوز بركلات الترجيح "5-4" بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.