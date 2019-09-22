تعرف على عقوبة معذب طفله بعد فيديو اعتذاره.. محامي سعودي يتحدث

أثار فيديو لأب فلسطيني يقيم في السعودية وهو يضرب طفلته الرضيعة بعنف غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وبعد دقائق من انتشار اللقطات المصورة تعالت الأصوات بضرورة البحث عن الرجل وتقديمه للمحاكمة.



وبدورها فقد أمرت النيابة العامة السعودية السلطات الخاصة بإلقاء القبض على الأب لمثوله أمام القضاء، وهو ما تم الإعلان عنه أمس، حيث تم توقيف الأب وخضوعه للتحقيقات.



ومع تطور الأحداث سريعا، وتصاعد غضب مستخدمي «تويتر»، الذين دشنوا هاشتاج يخص الواقعة «معذب طفله»، طالبوا بالبحث عن الأب ومحاسبته، سارع الأب بالخروج بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبرءة ذمته من الواقعة، وتبريرها.



وقال الأب في الفيديو، أن أم أولاده تركته منذ أسبوعين، واستخدمت هذا المقطع القديم بشكل كيدي للوصول إلى أغراض لا يعلمها.



وقدم الأب اعتذاره لكل العالم، ولكل من شاهد الفيديو، وللنائب العام أيضا، مؤكدا ان هذه اللقطات تم تصويرها وهو يمر بحالة سيئة، وكان هذا التعنيف بغرض دفع البنت الصغيرة أن تقف على الأرض؛ لأنها كانت تخاف من الوقوف، على حد قوله.



وأشار الأب الذي اشتهر على «تويتر» بـ«معذب ابنه» إلى أنه حاليا يرعى 4 أطفال، بعدما تركتهم له والدتهم منذ أسبوعين، ولا يعرفون مكانها حتى الآن.



من جانبه، قال القانوني والمحامي سلطان الحارثي، إن هناك عقوبتان تنتظران الأب معذب طفله، فلديه عقوبة للتعنيف، وعقوبة أخرى للنشر كجرائم معلوماتية.



ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن القانوني السعودي، أن اعتذار الأب عن فعلته يعد دليل إدانة ولا يعفيه من العقوبات التي تنتظره، نافيا أن يؤثر تعلل الأب معذب طفله بحالته النفسية على سير التحقيقات، أو العقوبة التي تنتظره، معتبرا تلك الأعذار واهية.



وعن الخطوات القانونية في القضية، قال الحارثي: "تحال من الشرطة للنيابة للمحكمة الجزائية وهي المحكمة المختصة بدعوى حق عام للأسباب المذكورة آنفًا، وعقوبتها تعزيرية يحددها القاضي".