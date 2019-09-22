مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أجندة الرئيس خلال زيارته لـ نيويورك.. فيديو

قال الدكتور صلاح حليمة ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون تركيزها على الملف الأمنى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.



وأكد صلاح حليمة، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن مشاركة الرئيس السيسى فى الدورة 74 للأمم المتحدة ذات أهمية خاصة لما يمتلك من تجربة ناجحة برئاسته للاتحاد الإفريقى.



وأوضح صلاح حليمة، أن الرئيس السيسى سيعقد لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات والغرف التجارية فى إطار التعاون المشترك ، لافتأ إلى أن الأمن سيتصدر طاولة المفاوضات خاصة فيما يتعلق بحرب النفط وسياسة إيران التى تهدف لزعزعة الأمن والإستقرار فى الشرق الأوسط.

