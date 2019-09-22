تعطل وصول الرحلات لمطار دبي للاشتباه في طائرة مسيرة

أعلن المتحدث باسم مطار دبي تأخر وصول الرحلات لفترة وجيزة.



وأوضح المتحدث باسم مطار دبي أنه تم تأجيل وصول رحلتين جويتين على خلفية الاشتباه بتحليق طائرة مسيرة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.



ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المطار قوله إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي اليوم الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.



وأضاف المتحدث "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".



يأتي ذلك في ظل توتر بمنطقة الخليج العربي على خلفية هجوم بطائرات مسيرة على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، يتهم فيها النظام الإيراني.

