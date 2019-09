نادر حمدي ينشر برومو أغنية فريق واما الجديدة .. فيديو

نشر المطرب نادر حمدى، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، البرومو الرسمي لأغنيته الجديدة، لفريق واما المقرر طرحها قريبًا.



وعلق "نادر حمدى على على الفيديو، قائلًا "شوف البرومو الرسمي لأغنية شمس بحر لفريق wama دلوقتى".



كان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.













