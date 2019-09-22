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أخبار البلد

السيسي يشيد بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة الفاو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

وأوضح مدير عام منظمة الفاو متابعة اجهزة المنظمة وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة للنشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي. 

أشار الرئيس إلى ان تلك المشروعات تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، بهدف العمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الوزارات والهيئات ذات الصلة. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير عام منظمة الفاو أشاد بالتعاون الجاري مع مصر في عدد من المجالات، مستعرضًا المشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الخصوص خلال الفترة الراهنة، ومؤكدًا الالتزام الكامل بدعم المشروعات الجديدة في مصر بما يتلاءم مع الأولويات المصرية، لا سيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وإصلاح نظم الري لترشيد استخدام المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وغيرها من الدول النامية.

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