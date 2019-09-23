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فن

محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه الوطنية هي فوضى.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:53 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أعلن الفنان محمد رمضان طرح أول أغانيه الوطنية هما عاوزنها فوضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب غدا.

ونشر محمد رمضان جزءا من الأغنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهر بالفيديو وهو يرتدي ملابس القوات المسلحة المصرية.

وعلق علي الفيديو قائلا "انتظروا كليب هما عاوزنها فوضي غدا علي قناتي الرسمية عبر يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

وكانت آخر أعمال محمد رمضان أغنية "انساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وحققت الأغنية نجاحات واسعة عبر صفحته يوتيوب متجاوزة مليون مشاهد في أيام قليلة منذ عرضها.

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