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فن

عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
رشدي أباظة
رشدي أباظة
آيه عاطف
قامت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بنشر صور نجوم الزمن الجميل من داخل المهرجان، عبر "إنستجرام" باستخدام برنامج الفوتوشوب، لإضفاء أجواء جميلة للمهرجان.

بينما علقوا على الصور قائلين: "مهرجان الجونة السينمائي هدفه الاحتفال بالفن، ونحن حبينا طريقة محمد جابر في إعادة تصور نجوم الزمن الجميل على سجادة الجونة الحمراء".

وكان من بين الصور، صورة كل من الفنان عبدالحليم حافظ، وسعاد حسني، وأم كلثوم، وأحمد زكي، وفاروق الفيشاوي، ورشدي أباظة، وسامية جمال، وفاتن حمامة، وفريد شوقي، وغيرهم.

عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد
عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد
عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد
عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد
عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد

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