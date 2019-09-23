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بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:12 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
هاجر هانئ
نشر الاستايلست إيهاب العادلى عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورا للفنانة لقاء الخميسى، خلال تألقها على السجادة الحمراء فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

خطفت لقاء الأنظار بإطلالة مميزة من اختيار الاستايلست إيهاب العادلى، مرتدية فستان متوسط الطول باللون الذهبى و ذا أكمام مكشوفة، ونسقت معه بعض الإكسسوارات و كلاتش وحذاء بيج ذا كعب عالى.

فيما اعتمدت للقاء الخميسي على تسريحة شعر من صالون المصفف محمد الصغير، ووضع لها خبير التجميل رشاد مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية.

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