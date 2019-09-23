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للتوفير..حضري دجاج الترياكي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
للتوفير حضري دجاج
للتوفير حضري دجاج الترياكي
أسماء عبد الحفيظ
تتفنن أغلب ربات المنزل فى اتباع أجدد أصناف الطعام وخاصة أصناف الطعام على الطريقة الخليجية؛ فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل طرق لعما الفراخ الترياكي الموفرة.

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الفراخ الترياكي.

وتضمّنت مقادير العمل ما يلي:

نصف كيلو صدور دجاج
نصف كوب صويا صوص
ربع كوب ماء
ربع كوب خل الأرز
ربع كوب عسل ابيض
2 ملعقة نشا كبيرة
2 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة بص أخر
ملعقة كبيرة جنزبيل
ملعقة كبيرة سمسم نئ
ملعقة صغيرة ملح
2 فص ثوم مفروم

طريقة تحضير دجاج ترياكي :

تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود جيدا، ثم إضافة زيت الفول السوداني، وتركه جانبا.
تشويح الدجاج في قدر حتى يتكرمل ثم تغطيته بورق الزبدة.
إضافة الزنجبيل، وجوانح البصل، والثوم، وقلي المكونات لدقيقتين، حتى تتكرمل مع الدجاج.
إضافة صلصة الصويا، وخل الأرز، وصلصة الوورشستر، وتتبيل الخليط بالملح، والفلفل الأسود.
إضافة العسل، وترك المزيج فوق نار هادئة لمدة دقيقتين تقريبا.
تقديم دجاج الترياكي مزينا بالبصل الأخضر، والسمسم المحمص.

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