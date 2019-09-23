توماس كوك تعلن إفلاسها.. تفاصيل انهيار أقدم شركة سياحية في العالم

لحق قطار الإفلاس بالشركة البريطانية توماس كوك، بعد ضرب كبرى شركات السياحة الأوروبية، فبعد أن ضرب الشركة الفرنسية إيجل أزور، وبعدها إكس إيل، والآن جاء الدور على أشهر وأقدم شركة سياحية في العالم "توماس كوك".



توماس كوك



تأسست شركة توماس كوك، على يد رجل الأعمال توماس كوك في عام 1871، ثم ظهرت مرة أخرى في عام 2007 عقب الإندماج بين توماس كوك ايه جي ومجموعة ماي ترافيل، أعلنت الإفلاس، وهو ما يستدعي إعادة أكثر من 150 ألف بريطاني لبلادهم، في أكبر عملية إعادة للبريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية.



النتائج المترتبة على إفلاس توماس كوك



يستوجب على شركة توماس كوك في هذه الحالة، تسريح ما يقرب من 22 ألف موظف بها، بينهما 9 آلاف في بريطانيا، وتعيين مكاتب مراجعة حسابات، من أجل إيجاد مشتريين للشركة، وإعادة هيكلة ديونها.



كما سيكون على الشركة إعادة 600 ألف سائح حول العالم إلى بلادهم، بسبب ديونها، من بينهم 150 ألف بريطاني.



كما يمكن للسياح الذين يمضون عطلتهم أصلًا إنهاء زيارتهم، والعودة لاحقًا بشكل طبيعي عبر شركات أخرى، أما من لم يسافروا بعد فسيتم تعويضهم ماليًا أو بعرض حزمة عطلة جديدة.



ديون توماس كوك



أولى لمشكلات بسبب الشركة، عقب احتجاز عدد من السياح البريطانيين داخل فندق بمنطقة الحمامات في تونس، بسبب الديون المفروضة على شركة "توماس كوك".



وقال أحد السياح المقيمين في فندق "ليزورانج" في مدينة الحمامات في تونس في تصريحات إلى الإذاعة البريطانية بي بي سي: "أخذونا رهائن".



الأزمة المالية لشركة توماس كوك



وأضاف أن الفندق طلب من جميع النزلاء الذين كانوا يتأهبون للمغادرة في ذلك اليوم أن يحضروا إلى مكتب الاستقبال، حيث طلب منهم دفع مبالغ إضافية بسبب الأزمة المالية لشركة توماس كوك السياحية.



فيما أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب، عن عدم تدخلها في حل الأزمة التي تتعرض لها شركة توماس كوك، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع بين مسئولي الشرطة والدائنين.



مجموعة فوسون الصينية



كما حاولت الشركة بيع جزء كبير من النشاط السياحي الخاص بها إلى مجموعة فوسون الصينية، وشركة الطيران الخاصة بها من أجل إيجاد حل لأزمتها المتعثرة التي تمر بها.



وتمتلك هذه الشركة العريقة مجموعة من المنتجعات وشركات الطيران، حول العالم.