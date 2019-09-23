حكم قراءة القرآن بالعين فى الصلاة وغيرها.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز قراءة القرآن بأى وسيلة من الوسائل التي تجعل العقل البشري يُدرك ما يقرؤه.



وأوضح «جمعة» فى فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه يجوز قراءة القرآن بالنظر إليه فقط؛ دون تحريك للسان أو خروج هواء من الفم لإعطاء كل حرف ما يستحقه من مخرجه، فهي قراءةُ صامتة.



وذكر أنه يجوز لقارئ القرآن الكريم ايضًا أن يشغل نفسه بالقراءة أكثر؛ فيزيد فى الحواس، عن طريق أن ينظر إلى المصحف بعينه، وينطق بلسانه، ويسمع نفسه؛ مبينًا: أن لكلٍ ثوابه عند الله – عز وجل؛ فيزداد الثواب بزيادة الحواس المستعملة في القراءة.



وتابع أنه "إذا نظر الإنسان إلى المصحف؛ فعلى كل حرف يقرأه 10 حسنات، مستشهدًا بما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف». رواه الترمذي.