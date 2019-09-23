ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قراءة القرآن بالعين فى الصلاة وغيرها.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
قراءة القرآن بالعين
قراءة القرآن بالعين
الفكر الديني
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز قراءة القرآن بأى وسيلة من الوسائل التي تجعل العقل البشري يُدرك ما يقرؤه.

وأوضح «جمعة» فى فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه يجوز قراءة القرآن بالنظر إليه فقط؛ دون تحريك للسان أو خروج هواء من الفم لإعطاء كل حرف ما يستحقه من مخرجه، فهي قراءةُ صامتة.

وذكر أنه يجوز لقارئ القرآن الكريم ايضًا أن يشغل نفسه بالقراءة أكثر؛ فيزيد فى الحواس، عن طريق أن ينظر إلى المصحف بعينه، وينطق بلسانه، ويسمع نفسه؛ مبينًا: أن لكلٍ ثوابه عند الله – عز وجل؛ فيزداد الثواب بزيادة الحواس المستعملة في القراءة.

وتابع أنه "إذا نظر الإنسان إلى المصحف؛ فعلى كل حرف يقرأه 10 حسنات، مستشهدًا بما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف». رواه الترمذي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة

هل يأثم من يقرأ القرآن دون تدبر

أفضل طريقة لقراءة القرآن.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الموضوع أكبر من الإخوان.. الحلبى يكشف وسائل الجماعة الإرهابية للنيل من الدولة..فيديو

شوبير يحسم الجدل حول أسماء الجهاز المعاون لـ البدري

فرج عامر يفجر مفاجآت قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

تعرف على أجر من حافظ على صلاة الفجر

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب خساية .. بشرى تسخر من فستانها فى الجونة .. صور

واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية