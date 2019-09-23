الكويت تحذر: الأوضاع ملتهبة ولا بد من حل

وصف نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله الأوضاع في منطقة الخليج العربي بـ «الملتھبة» تتطلب «التسامي فوق الجروح وتوحید الموقف الخلیجي» على حد تعبيره.



وقال الجارالله للصحفیین على ھامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة جمھوریة الصین الشعبیة بالكویت بمناسبة الذكرى ال70 لتأسیس الجمھوریة الصينية إنه من الضروري إیجاد حل للازمة الخلیجیة والتي تقود الكویت وساطتھا.



وأوضح نائب وزیر الخارجیة الكويتي أن «أوضاع الشرق الأوسط تقودنا في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخلیجیة في ضوء حرص جمیع

الأطراف على دور الوساطة الكویتیة».