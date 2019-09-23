أجويرو يتصدر ومحمد صلاح يتذيل .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل الدولي الأرجنتيني كون أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي، تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مساهمته في قيادة فريقه في الفوز على فريق واتفورد بنتيجة 8-0 في إطار الجولة السادسة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأصبح أجويرو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 6 أهداف في أول ست جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما تزيل الدولى المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بعدما فشل في تسجيل أى هدف منذ الجولة الماضية.



ويستعرض صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذى جاء كالتالي:.



1- كون اجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 8 أهداف



2- تامي أبراهام لاعب فريق تسيلسي برصيد 7 أهداف



3- بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال برصيد 6 أهداف



4- تيمو بوكي لاعب فريق نوريتش سيتي برصيد 6 أهداف



5- رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف



6- بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 4 أهداف



7- أشلي بارنز لاعب فريق بيرنلي برصيد 4 أهداف



8- هاري كين لاعب فريق توتنهام برصيد 4 أهداف



9- ساديو ماني لاعب فريق ليفربول برصيد 4 أهداف



10- محمد صلاح لاعب فريق ليفربول برصيد 4 أهداف.

