ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أجويرو يتصدر ومحمد صلاح يتذيل .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:30 م
أجويرو وصلاح
أجويرو وصلاح
القسم الرياضي
واصل الدولي الأرجنتيني كون أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي، تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مساهمته في قيادة فريقه في الفوز على فريق واتفورد بنتيجة 8-0 في إطار الجولة السادسة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح أجويرو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 6 أهداف في أول ست جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تزيل الدولى المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بعدما فشل في تسجيل أى هدف منذ الجولة الماضية.

ويستعرض صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذى جاء كالتالي:.

1- كون اجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 8 أهداف

2- تامي أبراهام لاعب فريق تسيلسي برصيد 7 أهداف

3- بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال برصيد 6 أهداف

4- تيمو بوكي لاعب فريق نوريتش سيتي برصيد 6 أهداف

5- رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف

6- بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 4 أهداف

7- أشلي بارنز لاعب فريق بيرنلي برصيد 4 أهداف

8- هاري كين لاعب فريق توتنهام برصيد 4 أهداف

9- ساديو ماني لاعب فريق ليفربول برصيد 4 أهداف

10- محمد صلاح لاعب فريق ليفربول برصيد 4 أهداف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الانجليزي.. بوكي يتصدر هدافي جدول المسابقة ورحيم ومحمد صلاح يلاحقانه

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020

أجويرو يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي .. ومحمد صلاح يتعثر

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى .. الصدارة تهرب من محمد صلاح

عاجل.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة الخامسة

ترشيحاتنا

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

حكم قراءة القرآن بالعين فى الصلاة وغيرها.. فيديو

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

شوبير يحسم الجدل حول أسماء الجهاز المعاون لـ البدري

هؤلاء النجمات ارتدين أفضل الإطلالات في حفل Emmy awards .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. رنا سماحة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

هؤلاء النجمات ارتدين أفضل الإطلالات في حفل Emmy awards .. صور

تقديرًا لتضحيات آبائهم.. ضباط الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء للمدارس.. صور