الأهلي وسموحة...7 لاعبين خارج القائمة الحمراء

استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة. وخرج من القائمة كلا من: على لطفى، أحمد فتحى، اليو ديانج ، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن بجانب محمود متولي.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.



