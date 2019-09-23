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رياضة

الأهلي وسموحة...7 لاعبين خارج القائمة الحمراء

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:08 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة. وخرج من القائمة كلا من: على لطفى، أحمد فتحى، اليو ديانج ، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن بجانب محمود متولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام. 

وكان الأهلي قد فاز بلقب بطولة السوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3ــ2 وقرر الجهاز الفني استمرار اللاعبين في معسكر برج العرب حتى موعد مواجهة سموحة.‎

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