شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة جديدة لها.



وتألقت نيللي كريم بإطلالة ساحرة تشبة الملكة بفستان أنيقة، مرتدية فستان أبيض طويل وذو أكمام شفافة وبه فتحة أعلى الساق، واضعة على رأسها ضفيرة أستيشا.



وأكملت نيللي كريم إطلالتها بإكسسوارات راقية ذات حجم كبير، وانتلعت في قدميها حذاء شفافا، ووضعت مكياجا هادئا يرتكز على الألوان البرونزية المتناسقة مع إطلالتها.