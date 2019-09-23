ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:21 م
نيلي كريم
نيلي كريم
أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة جديدة لها.

وتألقت نيللي كريم بإطلالة ساحرة تشبة الملكة بفستان أنيقة، مرتدية فستان أبيض طويل وذو أكمام شفافة وبه فتحة أعلى الساق، واضعة على رأسها ضفيرة أستيشا.

وأكملت نيللي كريم إطلالتها بإكسسوارات راقية ذات حجم كبير، وانتلعت في قدميها حذاء شفافا، ووضعت مكياجا هادئا يرتكز على الألوان البرونزية المتناسقة مع إطلالتها.
نيلي كريم نيلي كريم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببطن مكشوفة وشال متطاير.. نيللى كريم تبرز أنوثتها

بـ ترتر و مكشوف الكتفين.. هند صبرى تخطف الأنظار فى مهرجان فينسيا

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

5 خطوات لـ فايلر تمنحة السيطرة الكاملة على غرفة ملابس الأهلي

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

الأهلي وسموحة...7 لاعبين خارج القائمة الحمراء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتصدر ومحمد صلاح يتذيل القائمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة