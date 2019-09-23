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أخبار العالم

طيارون ومهندسون وآخرون.. وظائف خالية بالجملة في طيران الإمارات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:23 م
طيران الامارات
طيران الامارات
على صالح
أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، عن وظائف شاغرة لديها في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، بالإضافة إلى وظائف إدارية ولوجستية، داعية الراغبين إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق في مختلف المجالات المعلن عنها وفقا لمؤهلاتهم وامكانياتهم.

وكشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» عادل الرضا عن أن فرص العمل المعلن عنها مفتوحة دائما أمام مواطني الدولة، موضحا أن هناك برامج تعليمية وتدريبية ومهنية لتأهيل المتقدمين للعمل في مختلف الأقسام

وأضاف الرضا إن اختيار المتقدمين سيكون وفقا لخطط طيران الإمارات المستقبلية و التي تعتمد على الكادر الوطني؛ لتلبية الاحتياج إلى وظائف طيارين ومهندسين وفنيين من خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أو القسم الهندسي، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنويًا في هذه المجالات.

وتابع: نحتاج إلى 3500- 4000 مضيف سنويا، لافتا إلى أن هناك أـيضا عددا من الوظائف الإدارية والفنية.

وعن حجم العمالة بشركة طيران الإمارات قال: يعمل لدينا على سبيل المثال ما يزيد على 22 ألفًا من أطقم الضيافة الجوية ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية.

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