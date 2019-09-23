السيسي يستقبل رئيسة وزراء النرويج في نيويورك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة وزراء النرويج ، علي هامش اجتماعات الدورة رقم٧٤ للجمعية العامة للأمم بنيويورك، حيث يشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وألقى كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب.



تناولت الكلمة أيضا جهود الدولة فى سبيل تعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية".