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رياضة

حفل The best .. جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات فى العالم 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:52 م
جيل إليس تفوز بجائزة
جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات فى العالم 2019
محمد رشاد
فازت جيل إليس المدير الفنى لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة أفضل مدرب للسيدات فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.

The best
وكانت قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب "سيدات" تضم كلا من: فيل نيفيل (إنجلترا)، سارينا ويجمان (هولندا)، بجانب جيل إليس التى فازت بالجائزة.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

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