أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 -9- 2019 في مصر .. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 24 -9 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 4 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 7 جنيهات

الكمثري: 15 جنيهًا

التين: 10 جنيهات

