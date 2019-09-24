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خبير أمني: يجب أن نتعلم من دروس التعامل مع الجماعة الإرهابية.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
اللواء مجدي البسيوني،
اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق
ندى فتح الله
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الجماعات الإرهابية لا تهدف إلى أي خير للوطن، مشيرًا إلى أننا رأينا كثيرًا وعانينًا من التفجيرات والسرقة وحرق المنشآت وتدميرها وقتل المواطنين، والهجوم على أقسام الشرطة.

وتابع اللواء مجدي البسيوني خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، قائلا: "كل واحد مصري بيحب بلده، وعيلته وناسه وشغله يرجع لورا كده شوية ويسترجع مافعله الإخوان فى مصر".

وأكد اللواء مجدي البسيوني أنه يجب أن يتعلم المصريون جيدًا من الدروس السابقة، ومن الأفعال التي قامت بها الجماعات الإرهابية.

وأردف اللواء مجدي البسيوني أن الجيش حمى مصر حماية كاملة من الكثير من الحروب الداخلية والخارجية، بعد أن كادت جماعة الإخوان أن تنجح فى خراب البلد في عام حكمها لمصر.

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