حماية الطفل بالمنيا تنقذ طفلا من التشرد وتعيده لأسرته

تمكنت وحدة حماية الطفل الفرعية بمحافظة المنيا من إعادة طفل لأسرته بالقاهرة بعد العثور عليه بمحطة قطارات المنيا.



ورصدت الوحدة الفرعية لمركز المنيا حالة الطفل (ب . ج . س . م) البالغ من العمر 6 سنوات والذي تم العثور عليه فى محطة قطار المنيا صباح اليوم 24 سبتمبر وتبين أن عنوانه منطقة الوراق قرية سقيم مركز أوسيم محافظة الجيزة وأن الطفل ركب القطار بدون هدف ونزل إلى محطة المنيا.



وعلى الفور قام أعضاء وحدة الحماية الفرعية بالمنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفل من التعرض للخطر والتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 للتواصل مع أهل الطفل والتأكد من صحة البلاغ فى إطار تفعيل قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بفصل المعاملة الجنائية للأطفال فيما تتضمنه.



وتم اتخاذ جميع إجراءات الحماية للطفل بحضور فاطمة الزهراء على مدير الوحدة الفرعية وأحمد خالد محمد العضو القانونى ومحمد محمود عبادة العضو الاجتماعى تحت إشراف رشا فؤاد موسى مقررة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة المنيا.

